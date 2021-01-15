Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 января: 4 366,1699 руб/1 г золота и 60,1100/1 г серебра ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 366,1699 руб.

1 грамм серебра - 60,1100 руб.

1 грамм платины - 2 631,2100 руб.

1 грамм палладия - 5 658,6499 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,7699 р. (0,29%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,38%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 89,9900 р. (3,54%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5001 р. (0,12%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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