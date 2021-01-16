ИАЦ «Альпари»: Рынок фиксирует прибыль

В пятницу вечером российский фондовый рынок корректируется, фиксируя недельную прибыль и, похоже, сомневаясь в возможностях дальнейшего восхождения. Хотя, если вспомнить оптимизм, с которым на этой пятидневке обновлялись пики, вполне можно предположить, что на этом «топливе» рынок может продвинуться и еще.

Индекс МосБиржи спустился к 3450 пунктам, но для успешной и продуктивной коррекции нужно отойти к 3440 пунктам. Не факт, что это случится именно сейчас, потому что глобальный биржевой настрой остается все-таки достаточно ровным и благоприятным. Краткосрочные границы колебаний рублевого индикатора находятся в рамках 3450-3500 пунктов. За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,75%. Индекс РТС скорректировался к 1472 пунктам и может снизиться к 1470 пунктам далее, если рынок останется в плоскости фиксации прибыли. За пять торговых дней индикатор прибавил 1,5%.

Акции TCS остаются в числе биржевых фаворитов и продолжают привлекать ликвидность и внимание, новая цель подъема — 3415 руб.

Бумаги «Магнита» в пятницу возглавили список аутсайдеров и провалились к 5211 руб. После закрытия реестра дивидендов бумага больше не росла, как будто рынок дал ей возможность отойти к более привлекательным для входа уровням. Таким рубежом может выступить область 5180-5200 руб. Пока в снижении котировок акций «Магнита» нет ничего особенно пугающего.

Доллар США к вечеру пятницы активизировал подъем в паре с рублем, но пока можно говорить только о поиске некоего более-менее удобного инвесторам уровня —доллар должен бы развернуться, следуя за мировыми тенденциями, но в российских условиях это непросто. Доллар стоит 73,84 руб., в ближайшее время может консолидироваться в диапазоне 73,50-74,00 руб. Евро торгуется по 89,23 руб. и остается в коридоре 89-90 руб. За неделю доллар упал на 1%, евро — снизился на 1,7%.

Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари»