«Фридом Финанс»: Целевой уровень для индекса Московской биржи на понедельник – 3520-3550 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные фондовые рынки завершают неделю снижением. Пакет экономической помощь, объявленный накануне Джо Байденом ($1,9 трлн), вдвое превысил ожидания рынка, однако остался без деталей. Днем пришли данные по розничным продажам в США – хуже ожиданий: в декабре товарооборот сократился на 0,7% против 0,2%, заложенных в прогнозы. В итоге основные индексы США и Европы теряют до 1%. В Азии крупнейшие площадки ведут себя неоднородно, показывая динамику от -2% до 0,3%.

Нефть корректируется на 1,7% после роста на 0,6% накануне. Цена Brent опустилась в коридор $55,4-56,5. Поводом для консолидации стали сообщения о частичных локдаунах в Китае. Ситуация напоминает то, как развивались события в конце лета и начале осени. Нефть на волне коррекции может вновь пойти к отметке $50 и ниже, но пока восходящий тренд преобладает. В начале следующей недели может быть попытка пробиться выше $58 за баррель.

РТС, сумев закрыться в четверг выше 1500 пунктов впервые с прошлого февраля, сегодня демонстрирует снижение в пределах 1%. Это первая отрицательная сессия с начала года. Предыдущие 9 торговых дней рынок либо рос либо оставался на достигнутых значениях. Нынешняя коррекция не обещает разворота тренда. Уже в первой половине следующей недели мы можем увидеть подъем в верхнюю часть диапазона 1500-1550 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи тоже в просадке, однако он снижается чуть умереннее (до -0,5%) на фоне роста доллара и евро против российской валюты. На этой неделе данный индикатор показывал неровную динамику. Активный рост до 2,5% перемежался падениями в пределах 0,6%. В итоге на каждой из пяти сессий рынок поднимался выше планки 3500 пунктов и всякий раз откатывался обратно. В понедельник наиболее вероятным видится новая волна роста. Может быть поставлен очередной исторический максимум в коридоре значений 3520-3550 пунктов.

Из ликвидных бумаг сильный рост сегодня показывают расписки TCS (+10%). Всю неделю финансовый холдинг находится в фокусе у инвесторов в связи с проведением операции по выходу Олега Тинькова из акций класса B. После этого влияние бизнесмена на основанную им компанию снизится, что в перспективе позитивно для миноритариев. Однако текущая стоимость бумаг TCS выглядит завышенной. Возврат к отметкам ниже 3000 рублей может случиться еще до февраля.

В валютной секции сегодня мы наблюдаем рост доллара против рубля. Евро преимущественно держится свои прежних значений. Валюта США отыграла с открытия 50 копеек и вечером не сбавляет желания расти выше 73,6. Евровалюта нейтральна к рублю на фоне падение против доллара: сегодня они падают почти синхронно. Пара EUR/RUB в течение дня колебалась между уровнями 88,9 и 89,4, но ближе к концу сессии заняла середину данного диапазона, где собственно она и находилась сутки назад. В понедельник доллар продолжит движение в сторону отметки 73, евро может закрепиться ниже планки 88,5.