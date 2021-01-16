«Фридом Финанс»: План Байдена не впечатлил инвесторов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 14 января американские фондовые индексы завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,38%, до 3796 пункта, NASDAQ снизился на 0,12%, Dow Jones потерял 0,22%. Ослабление оптимизма было обусловлено макростатистикой. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю неожиданно выросло до максимума за пять месяцев. Впрочем, переток капитала в акции малой капитализации продолжился: Russel 2000 вырос на 2,05%. Сектор энергетики вновь оказался лидером роста (+3,01%), тогда как сектор ИТ снизился на 0,95% под влиянием слабой динамики акций FAANG.

Квартальный отчет Delta Air Lines (DAL: +2,5%) оказался сильнее, чем ожидали инвесторы, так как прогноз превзошла выручка.

BlackRock (BLK: -4,7%) зафиксировал выручку и чистую прибыль лучше ожиданий, но приток капитала в фонды оказался слабым.

Производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: +6,1%) повысил прогноз по среднему росту выручки в следующие пять лет с 5-10% до 10-15%. Квартальный отчет TSM оказался в целом успешнее, чем предполагал прогноз.

Мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Избранный президент Джо Байден представил пакет антикризисных мер объемом $1,9 трлн, который будет финансироваться за счет увеличения госдолга. Основная часть этой суммы будет направлена на помощь домохозяйствам, в том числе через прямые выплаты американцам в размере $1400. Около $400 млрд предполагается выделить на борьбу с вирусом и кампанию вакцинации. В феврале Байден представит дополнение к анонсированному плану, который будет включать инфраструктурные расходы. Впрочем, инвесторов все это не слишком воодушевило: фьючерсы на S&P 500 демонстрируют небольшое снижение. Отчасти это связано с тем, что представленная программа практически совпала с ожиданиями участников рынка, которые при этом хотели бы услышать больше подробностей про инфраструктурные расходы. Тем не менее фискальные стимулы будут оставаться важным фактором поддержки оптимизма.

Масштаб монетарных стимулов, по всей видимости, начнет уменьшаться еще не скоро. Глава ФРС Джером Пауэлл вчера повторил, что ставки не будут повышены в течение длительного времени. Первое повышение по-прежнему ожидается в 2023 году. Пауэлл отметил, что Федрезерв начнет сигнализировать о планах по уменьшению программы покупки активов заблаговременно.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei потерял 0,62%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,27%, китайский CSI300 снизился на 0,23%. Европейские площадки в красной зоне. EuroStoxx 50 теряет 0,3%.

Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,11%. Фьючерс на нефть Brent опускается до $55,3. Золото дорожает до $1855.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня скорректируется до области 3765-3770 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж за декабрь. Ожидается снижение на 0,2% м/м после падения на 1,1% в ноябре, что связано с сохранением ряда карантинных мер в США, ограничивающих, в частности, работу сферы общепита. Данные за январь должны будут отразить эффект прямых выплат населению в конце декабря.

Сегодня отчет за прошедший квартал представит JPMorgan Chase & Co (JPM). Прибыль на акцию, согласно общерыночным ожиданиям, должна повыситься на 3,89% г/г, до $2,67, а выручка непроцентного сегмента банка увеличится примерно на 20% год к году. Столь стремительный рост будет обусловлен повышенной операционной активностью в инвестиционном банкинге и трейдинге. Чистая процентная маржа банка, согласно прогнозам, достигла плато в третьем квартале, поэтому в отчете за четвертый вероятен разворот тренда на фоне растущей доходности 10-летних государственных облигаций США.

Индекс настроений от Freedom Finance без изменений на отметке 58 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса уменьшается благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. В ходе вчерашней сессии индекс широкого рынка протестировал максимум и скорректировался. Появился риск формирования паттерна «двойная вершина», который будет располагать к коррекции. Индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что ограничивает перспективы роста.