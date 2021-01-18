«Фридом Финанс»: Инвесторов завлекло в российские активы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась коррекцией. Лидерами роста среди наиболее ликвидных акций вновь стали бумаги TCS (+8,70%), а в аутсайдерах среди них оказались акции НОВАТЭКа (-4,03). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Приток в фонды увеличился. По данным мониторинга, приток средств в фонды, ориентированные на Россию, за неделю составил $370 млн. Это более чем втрое превышает объем, привлеченный неделей ранее. Приток обусловлен преимущественно позитивной динамикой на сырьевых площадках, рост российского рынка – одно из следствий этого. В ближайшие недели мы не исключаем замедления притока, а также коррекции цен на сырьевые товары. Динамика российского рынка будет больше зависеть от хода торгов в США, где набирает силу сезон корпоративных отчетов. Кроме того, будут обсуждаться меры дополнительной монетарной стимуляции и социальной поддержки.

Акции ОАК (+1,25%) дорожают на новостях. Конкретных данных о планируемой к созданию авиакомпании еще нет. Отыгрываются спекулятивные ожидания, что новый перевозчик может разместить заказ более чем на 50 отечественных самолетов до 2025 года (стоимость единицы ориентировочно превышает $27 млн). Объем заказа более половины от текущей рыночной капитализации ОАК. Однако компания не раскрывает финансовых результатов, прибыль от расширения производства неизвестна, тем более что сообщалось о затруднениях в авиастроительной отрасли из-за санкций. Полагаем, что рост может продолжиться, но он будет носить преимущественно спекулятивный характер.

Ожидаем боковую динамику. Американский рынок закрыт, торговая активность будет на пониженном уровне. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3400-3450 пунктов.