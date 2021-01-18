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ПСБ: Цены на нефть Brent плавно снижаются

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent плавно снижаются на фоне снятия перекупленности. Также инвесторы не уверены относительно быстрого восстановления спроса на энергоносители, несмотря на разворачивание вакцинной кампании по миру: сказывается введение повторных локдаунов  в Европе и ожидания ухудшения ситуации в Азии, особенно вызывают беспокойство длительные выходные в Китае (11-26 февраля). Тем не менее, сильная статистика по КНР, показавшая возврат ВВП в 4 кв. 2020 г. к докризисным темпам роста (6,5% г/г), будет ограничивать снижение цен на нефть.

Наш ориентир остается прежним: ждем снижения Brent к нижней части диапазона 50-55 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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