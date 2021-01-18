ПСБ: Цены рублевых облигаций продолжают снижаться

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в пятницу доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,13% годовых (+8 б.п. за день и +22 б.п. за неделю). Снижение цен рублевых облигаций происходило вместе с остальными ЕМ на фоне роста доходности UST-10 на 17 б.п. с начала года. Доходность 10-летних локальных гособлигации Бразилии с начала года выросла на 67 б.п., Индонезии – на 30 б.п., ЮАР – на 13 б.п., Колумбии – на 9 б.п., Индии – на 7 б.п. Давление на рынок оказывают ожидания новых бюджетных стимулов для борьбы с пандемией коронавируса, что приведет к росту дефицита бюджета США и ускорению инфляции.

Рост нефтяных цен в начале года не оказал значимой поддержки рынку рублевых облигаций поскольку это выступает еще одним проинфляционным фактором на глобальном рынке. В то же время текущие относительно высокие цены на нефть снижают потребности федерального бюджета в заимствованиях. Возможное сокращение дефицита бюджета РФ по мере восстановления спроса на риск на глобальном рынке может стимулировать покупки подешевевших ОФЗ.

Сегодня на глобальных рынках преобладают негативные настроения, поэтому снижение цен ОФЗ может продолжится. На текущей неделе для 10-летних ОФЗ видим актуальным диапазон доходности 6,10 – 6,20% годовых.