Комментарии

ПСБ: Цены рублевых облигаций продолжают снижаться

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в пятницу доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,13% годовых (+8 б.п. за день и +22 б.п. за неделю). Снижение цен рублевых облигаций происходило вместе с остальными ЕМ на фоне роста доходности UST-10 на 17 б.п. с начала года. Доходность 10-летних локальных гособлигации Бразилии с начала года выросла на 67 б.п., Индонезии – на 30 б.п., ЮАР – на 13 б.п., Колумбии – на 9 б.п., Индии – на 7 б.п. Давление на рынок оказывают ожидания новых бюджетных стимулов для борьбы с пандемией коронавируса, что приведет к росту дефицита бюджета США и ускорению инфляции.

Рост нефтяных цен в начале года не оказал значимой поддержки рынку рублевых облигаций поскольку это выступает еще одним проинфляционным фактором на глобальном рынке.  В то же время текущие относительно высокие цены на нефть снижают потребности федерального бюджета в заимствованиях. Возможное сокращение дефицита бюджета РФ по мере восстановления спроса на риск на глобальном рынке может стимулировать покупки подешевевших ОФЗ.

Сегодня на глобальных рынках преобладают негативные настроения, поэтому снижение цен ОФЗ может продолжится. На текущей неделе для 10-летних ОФЗ видим актуальным диапазон доходности 6,10 – 6,20% годовых.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги