ПСБ: Настроения на мировых рынках негативные

Сохранение коррекционных настроений на рынке энергоносителей и снижение валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле, что позволит паре доллар/рубль уже на старте торгов отыграть часть потерь предыдущей недели и выйти в район 74 рублей

Сегодня в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских активах, что приведет к дальнейшему отступлению индекса МосБиржи и выходу вниз из диапазона 3450-3500 пунктов

Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,13% годовых (+22 б.п. с начала года). Инвесторы опасаются ускорения инфляции в РФ и в мире

Работы по прокладке Северного потока-2 в водах ФРГ теперь разрешены круглый год – регулятор - (ПОЗИТИВНО). Газпром (ПОКУПАТЬ)

НАШЕ МНЕНИЕ: По сути, теперь получается, что в водах ФРГ круглогодично могут быть задействованы как трубоукладчик Академик Черский с динамическим позиционированием, так и Фортуна - с якорным. При этом укладывать трубы в водах Дании, судя по расписанию оператора Северного потока, будет Фортуна, работы планируют завершить в мае. Достройка Северного потока-2 - один из ключевых факторов роста акций Газпрома в этом году. Мы в базовом сценарии ожидаем, что, несмотря на все преграды, проект будет достроен. Считаем Газпром топовой идей в секторе для вложений на этот год и рекомендуем его акции к покупке с таргетом в 268 руб./акцию.

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