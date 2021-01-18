ИАЦ «Альпари»: «Тинькофф» озолотился, пока золото дешевело

За прошлую неделю, с 11 по 15 января, российский фондовый рынок показал достаточно противоречивые движения. Индекс МосБиржи за неделю понизился на 0,9%, до 3450,95 пункта, а индекс РТС, наоборот, вырос на 0,52%, до 1474,28 пункта. Это могло быть связано с противоречивыми новостями относительно пандемии коронавируса: с одной стороны, в Европе и США продолжаются локдауны и ограничения для бизнеса, с другой – в ряде стране мира, включая Россию, начинается массовая вакцинация населения. Цена нефти Brent упала на 1,2%, скорректировавшись после мощного ралли в первые торговые дни года, а золото подешевело на 0,9%. В основном лидировали акции компаний «второго эшелона», но рост был в отдельных акциях банковского и нефтегазового сектора, а среди аутсайдеров оказались акции горнодобытчиков, электроэнергетики, технологий.

Главным лидером роста прошлой недели стали бумаги банка «Тинькофф», подорожавшие на 10%, до 3270 руб. за акцию. Возможно, что рост имел место в связи с тем, что в ближайшее время ожидается сокращение доли контролирующего акционера Олега Тинькова и его семьи в капитале банка с нынешних 84% до 35% за счёт конвертации части принадлежащих им акций в неголосующие. Увеличение free float банка может способствовать значительному росту ликвидности его бумаг и возможному включению бумаг в индекс MSCI Russia. По этим акциям мы не имеем пока целевой цены и рекомендации.

Аутсайдером рынка стали бумаги группы Polymetal. За прошлую неделю эти акции упали на 5,8%, до 1665,7 руб. за бумагу. Причиной, скорее всего, стало падение цен на золото. Мы рекомендуем «держать» бумаги в течение года с целевой ценой в 1800 руб.

На этой неделе, по нашим прогнозам, индекс РТС может провести торги в коридоре 1450-1490 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 3430-3480 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»