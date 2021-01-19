«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи может превысить уровень 3500 пунктов в ближайшие сутки

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:



Фондовые индексы за рубежом преимущественно в минусе. Новости о распространении пандемии перевешивают позитивные факторы. В Китае введен карантин в нескольких городах с общим населением 29 млн человек. В США перед инаугурацией Байдена растет политическая напряженность между сторонниками и противниками уходящего президента. Индексы западных стран теряют до 1%. Азиатские площадки тоже преимущественно в красной зоне. Исключение составляет Китай, который сообщил о росте ВВП за минувший квартал на 6,5% против ожидаемых 6,1%.

Сырьевые рынки снижаются. Нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель и торгуется в очень узком диапазоне около этой планки. Существенным драйвером для топлива может служить холодная и снежная зима в северном полушарии, но пока игроки неохотно поднимают котировки. В течение недели сохраняет вероятность роста нефти в диапазон $57-58 и выше.

Российский РТС к концу дня держится почти нейтрально, что лучше большинства зарубежных площадок. Политические события, связанные с резкими заявлениями зарубежных МИД в отношении Москвы, привели к короткой просадке индекса днем до минимумов прошлой недели, но позднее котировки восстановились до значений, близких к концу предыдущей пятничной сессии. В условиях нейтрального внешнего фона РТС может во вторник двинуться в диапазон 1480-1510 пунктов.

Индекс Мосбиржи растет благодаря росту доллара против рубля. Переоценка связана по большей частью с коррекций в нефти, которую игроки не воспринимают как серьезную угрозу. К концу дня торги по индексу Мосбиржи идут вблизи уровня 3460 пунктов. Рынок может довольно легко вернуться выше 3500 пунктов уже в ближайшие сутки.

Среди отдельных бумаг сегодня своей динамикой выделяются растущие TCS (+5%) и Эн+ Групп (+3,1%), а также М.Видео (-2,7%). Последняя из перечисленных корректируется после взлета на минувшей сессии в пятницу. Сейчас акции М.Видео находятся близко к своим средним значениям за последние три месяца. В ближайшие дни снижение этих акций может дойти до отметки 700 рублей.

Российская валюта умеренно снижается против доллара и евро. Доллар в течение дня поднимался с 73,8 до 74,4, евро с 89 до 89,8 рублей. Позднее пары потеряли по 30 и 40 копеек соответственно. Поводов для дальнейшего роста валют пока не предвидится. Нисходящий тренд в парах преобладает. Во вторник ожидается падение доллара в диапазон 73,5-74, евро в коридор 88,5-89.