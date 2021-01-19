ИАЦ «Альпари»: Инвесторы к коррекции морально не готовы

Коррекция на российском фондовом рынке надолго не затянулась. Несмотря на теряющую в цене нефть и большое внимание к внутренним политическим деталям, рынок вернулся к покупкам. Индекс МосБиржи в понедельник вырос до 3470 пунктов, но вариант с «болтанкой» в диапазоне 3450-3500 пунктов остается пока приоритетным. Индекс РТС торгуется около 1473 пунктов и способен задержаться в коридоре 1460-1480 пунктов.

В числе рыночных фаворитов остаются бумаги TCS. Работает ли это ставка на розничный бизнес небольшого формата или рынок видит потенциал именно в этой финансовой структуре — будет видно чуть позже, а пока бумаги идут к 3600 руб. быстро и уверенно. В моменте акции смотрятся дорогими и перекупленными, но стратегически это очень интересная и дальновидная инвестиционная идея.

Список лидеров роста сегодня выглядит неоднородным - здесь и префы «Сбербанка», и бумаги «ФосАгро», которые обычно выступают в роли защитного актива, но конъюнктура сейчас точно не та, и акции «Новатэка». Под давлением торгуются бумаги «М.Видео» — корпоративных новостей тут нет, работает, по всей видимости, фактор технической коррекции после пятничного уверенного подъема.

Доллар к вечеру понедельника в хорошем плюсе и тянется к 74,20 руб. Конечно, пока говорить о развороте тренда не приходится, но фундаментальный фон складывается не в пользу «россиянина». С начала года рубль вырос всего на 0,2% к доллару, хотя внутридневная волатильность иногда видится значительно более сильной и выраженной. Но сделай шаг назад, и понятно, что ничего особенного в паре доллар/рубль и не происходит.

Краткосрочно доллар проторгуется в диапазоне 74,00-74,50 руб. Евро восстановился к 89,54 руб., границы торгового коридора на ближайшее время остаются в пределах 89-91 руб., но более здоровый диапазон колебаний для пары евро/рубль заключен в рамки 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»