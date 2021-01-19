ПСБ: Рост числа заболевших сдержал восстановление авиаперевозок в декабре

В декабре пассажиропоток снизился на 40% г/г, в то время как пассажирооборот - на 63% г/г. Рост новых инфицированных в мире сдержал восстановление авиаперевозок в последний месяц года. А всего по итогам 2020 года снижение пассажиропотока российских авиакомпаний составило 46%.

В декабре пассажиропоток вырос на 13% м/м, а пассажирооборот снизился на 20% м/м. Таким образом, средний налет на одного пассажира упал на 30% по сравнению с ноябрем.

Снижение налета на одного пассажира в декабре объясняется вновь вводимыми ограничениями в разных частях мира, что в свою очередь оказало негативное влияние на дальность перевозок. Возобновление международных перевозок замедлилось на фоне новых штаммов вируса в разных частях мира и роста темпов заражений. Ранее туроператоры также указывали на слабый спрос на бронирование новогодних туров.

В декабре лидером по объему перевозок стала а/к Сибирь – 1,12 млн чел., что составило 22% от общего пассажиропотока декабря. По сравнению с ноябрем она увеличила долю на рынке на 3 п. п. Доля Группы Аэрофлот в декабре увеличилась на 1 п.п. по сравнению с ноябрем, до 44%.

В 2021 году мы ожидаем восстановления авиаперевозок, но во многом это будет объясняться низкой базой 2020 года. В целом, восстановление отрасли будет зависеть от скорости вакцинации населения и снижения прироста новых случаев заболеваний. Полное восстановление докризисных объемов авиаперевозок, по нашим прогнозам, может произойти не ранее 2023 года.

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