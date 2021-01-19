ПСБ: Индекс МосБиржи смог удержать позиции в диапазоне 3450-3500 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Российский фондовый рынок смог продемонстрировать умеренный рост, несмотря на нейтральный внешний фон. Так, рынку энергоносителей к вечеру удалось отыграть часть потерь, что привело к возвращению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 55 долларов за баррель. При этом в Европе, в отсутствии торгов в США, к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. На таком фоне к 18.30 мск индекс МосБиржи прибавил 0,7%, поднявшись в район 3473 пунктов. Лидерами торгов выступили акции EN+ и ФосАгро, рост которых составил чуть менее 3%. Хуже рынка торговались М.Видео и Лента, потерявшие 2,5% и 1,3% соответственно. Отметим, что в начале сессии наш рынок оказался под давлением со стороны ситуации в ценах на нефть и снижения азиатских площадок, однако в ходе торгов покупки вернулись в наши акции. Восстановление цен на нефть и спокойные торги в Европе, а также низкая активность игроков на фоне выходного в США, способствовали переходу индекса МосБиржи к росту. В результате рынок смог удержать позиции в диапазоне 3450-3500 пунктов, в котором провел всю предыдущую неделю. Однако, в рамках ближайших сессии мы ожидаем тяготения рынка к отметке 3400, на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,6%, торгуясь в районе 74,1 и 89,5 рубля соответственно. Отметим, что основное давление на рубль оказывала ситуация на рынке энергоносителей и опасения инвесторов относительно дальнейшего углубления коррекции в ценах на нефть. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дала инвесторам дополнительных ориентиров. В результате пара доллар/рубль смогла отыграть большую часть потерь предыдущей недели и вернулась в середину диапазона 73-75 рублей. В рамках предстоящих сессии ожидаем попыток выхода американкой валюты к верхней границе данного коридора. Однако поводов для выхода из него вверх, на наш взгляд, пока нет.