«Фридом Финанс»: Ожидаем роста акций Qiwi

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Несмотря на выходной день в США, торговая активность осталась на обычном уровне. Дешевели преимущественно акции нефтегазового и потребительского секторов. Лидерами снижения стали акции М. видео (-2,88), а в лидерах роста остались бумаги TCS (+4,16%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 74.

На рынке нет признаков беспокойства. Доллар перестал слабеть к евро, нефть торгуется вблизи $55 за баррель. На прошлой неделе инвестсообщество негативно отреагировало на отчетность американских банков. Внимание на этой неделе будет приковано к отчетам Netflix, Morgan Stanley, Alcoa, Intel. Мы не исключаем, что инвесторы будут фиксировать позиции во многих из них и динамика высокотехнологичных компаний окажется преимущественно негативной. Российский рынок, вероятнее всего, перейдет к коррекции с целью 3350 пунктов на горизонте недели.

АФК Система (+1,25%) готовит к IPO Segezha Group. Это менее крупный актив, чем Ozon.ru (+1,25%), но достаточно успешный. За январь-сентябрь 2020-го объем продаж вырос на 14%, до 50 млрд руб., при этом рентабельность OIBDA превышает 20%. Мы не ожидаем значительного интереса инвесторов-физлиц к этому IPO. Не исключено, что холдинг получит предложение от одного или нескольких крупных игроков на 5-15 млрд руб. Публичное обращение будет необходимо, чтобы компания имела признаваемую рыночную оценку. На динамику акций Системы IPO Segezha Group заметного влияния в краткосрочной перспективе не окажет.

Ожидаем боковую динамику. Американский рынок накануне был закрыт, поэтому торговая активность будет слабой. Пара USD/RUB ориентировочно будет колебаться в пределах 73,50-74,50 пункта. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3400-3450 пунктов.