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ПСБ: Снижение цен ОФЗ продолжается, несмотря на относительно высокие цены на нефть

Снижение цен ОФЗ продолжается, несмотря на относительно высокие цены на нефть.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник 10-летние ОФЗ выросли в доходности до 6,14% годовых (+2 б.п. за день и +24 б.п. с начала года). Продажи рублевых облигаций проходили на фоне преобладания негативных настроений на глобальных рынках. Вместе с российскими гособлигациями вчера росла доходность 10-летних локальных суверенных облигаций Индонезии (+3 б.п., до 6,20% годовых), Колумбии (+3 б.п., до 5,48%), Турции (+6 б.п., до 13,04%).

На текущей неделе на настроение инвесторов будут влиять решения крупных Центробанков по монетарной политике. В среду предстоит объявление итогов заседаний ЦБ Китая, Бразилии, Малайзии и Канады. В четверг вынесут решения Банк Японии, ЕЦБ, а также Центробанки Индонезии, Норвегии, Турции, Украины, ЮАР. Также инвесторы будут следить за выступлением кандидата в министры финансов Джанет Йеллен, в котором могут быть комментарии относительно управления госдолгом США.

Сегодня ожидаем боковой динамики на рынке рублевых облигаций. Для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 6,10 – 6,20% годовых сохраняет актуальность.

Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк» 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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