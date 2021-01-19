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ПСБ: Нефть стабильна перед публикацией отчета МЭА

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Мартовский фьючерс на нефть Brent стабилен и торгуется около 55 долл./барр. Развить нисходящее движение вчера помешала сильная статистика по КНР. Сегодня в фокусе традиционный отчет по рынку от МЭА, который станет завершающим в цикле ежемесячных отраслевых публикаций. Интересны будут прогнозы агентства по восстановлению спроса на нефть в этом году. В случае публикации обнадеживающих данных, нефть получит очередной импульс к росту.

Впрочем, мы продолжаем скептически оценивать перспективы дальнейшего роста нефти, отмечая, что текущие уровни не подкреплены фундаментально. На сегодня ждем Brent в зоне 54-55 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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