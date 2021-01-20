«Фридом Финанс»: Йеллен возвращается — оптимизм укрепляется

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 15 января американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,72%, до 3768 пунктов, NASDAQ снизился на 0,87%, Dow Jones потерял 0,57%. Уменьшение аппетита к риску было обусловлено слабыми данными по объему розничных продаж в декабре. Кроме того, наблюдалась фиксация позиций перед длинными выходными. Сектор энергетики упал на 4,03% из-за снижения нефтяных котировок. Лидером роста стал сектор недвижимости (+1,46%).

Банк Wells Fargo (WFC: -7,8%) продемонстрировал EPS лучше ожиданий, но слабая выручка и осторожные прогнозы на 2021 год разочаровали инвесторов.

Выручка Citigroup (C: -6,9%) оказалась меньше ожиданий, что обусловило падение котировок. EPS превзошла консенсус-прогноз благодаря высвобождению резервов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Exxon Mobil (XOM: -4,8%), которую подозревают в завышении оценки крупного месторождения.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания находится процедура назначения экс-председателя ФРС Джанет Йеллен на должность министра финансов. Сегодня она выступит перед Комитетом по финансам Сената. Ожидается, что Джанет Йеллен будет призывать к увеличению расходов федерального бюджета с целью ускорения восстановления экономики. Позиция экс-главы ФРС состоит в том, что в настоящее время проблема госдолга не является критической из-за низких ставок, тогда как экономика нуждается в стимулировании. Инвесторы оптимистично настроены в отношении кандидатуры Джанет Йеллен. Не исключено, что ее авторитет в качестве макроэкономиста окажет поддержку масштабным планам Джо Байдена по стимулированию экономики.

Инвесторы нейтрально отреагировали на анонсированный избранным президентом план поддержки экономики объемом $1,9 трлн. Как ожидается, в первоначальном виде этот законопроект не будет поддержан обеими партиями в Конгрессе. Для реализации своего плана Байден может воспользоваться специальным бюджетным механизмом «примирения», но этот механизм глава государства имеет право применять лишь раз в год. Инвесторы будут следить за тем, сможет ли Джанет Йеллен склонить на сторону Байдена большее число республиканцев в Конгрессе.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei поднялся на 1,39%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,70%, китайский CSI300 упал на 1,47%. Европейские биржи консолидируются в узком диапазоне.

Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,11%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $55. Золото дорожает до $1845.

Ожидаем, что S&P 500 проведет сегодняшние торги в диапазоне 3750-3800 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 52 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря началу массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. Накануне индекс широкого рынка скорректировался до уровня 3750 пунктов, отрабатывая паттерн «двойная вершина». Технические индикаторы дают смешанную картину. RSI отошел от зоны перекупленности, поэтому возобновление восходящего движения стало более вероятным. В то же время MACD вновь перешел на отрицательную территорию.

Во вторник, 19 января, отчет представит Bank of America Corp (BAC). Консенсус-прогноз закладывает сокращение чистой выручки корпорации на 7,8% г/г, до $20,6 млрд, при разводненной прибыли на акцию на уровне $0,55 (-25,7% г/г). Темпы роста розничного кредитования восстанавливаются, но из-за низких процентных ставок чистая процентная маржа остается под давлением. Ожидаем, что банк начнет расформировывать резервы под кредитные убытки, так как BAC придерживался одной из наиболее консервативных среди конкурентов позиции по созданию резервов в разгар пандемии.

Квартальные результаты сегодня опубликует и Goldman Sachs Group, Inc (GS). Мы ожидаем повышения чистой выручки на 0,35% г/г, до $10,0 млрд, благодаря устойчивой позиции корпорации в сегментах инвестиционного банкинга и глобальных рынков, выручка которых, по прогнозу инвесторов, составит $2,15 млрд (+3,97% г/г) и $3,95 млрд (+13,65% г/г) соответственно. На фоне исторически высокой активности на рынке первичных размещений GS стал одним из главных бенефициаров усилившегося спроса на услуги андеррайтинга. Это будет способствовать высоким темпам роста сегмента Equity Underwriting, выручка которого увеличится на 107% г/г, до $0,78 млрд. Разводненная прибыль на акцию за квартал, как предполагает консенсус, повысится на 62,9% г/г, достигнув $7,64. Годовой показатель сократится на 1,8% г/г, до $20,65.

После закрытия рынка сегодня выйдет квартальный отчет стриминг-сервиса Netflix. Консенсус-прогноз закладывает рост выручки на 21%, до $6,65 млрд, при увеличении EPS с $1,30 до $1,36. Ожидается, что число подписчиков повысится на 6,47 млн. Сама Netflix три месяца назад прогнозировала увеличение пользовательской базы на 6 млн. Реализация обоих этих прогнозов предполагает превышение показателем отметки 201 млн. Мы ждем нейтральную реакцию рынка на отчет Netflix. В фокусе будет динамика аудитории в США и Канаде, где в прошедшем квартале компания подняла стоимость подписки. Ожидается, что на этом фоне рост числа подписчиков в этих странах замедлится, но останется положительным, так как спрос на домашние развлечения остается высоким. Реакция инвесторов на релиз будет зависеть также от того, совпадет ли прогноз компании на январь-март 2021 года с консенсусом ожиданий, которые предполагают расширение аудитории сервиса на 8,4 млн.

21 января отчет по итогам четвертого квартала опубликует один из крупнейших производителей центральных процессоров в мире Intel (INTC). Текущий консенсус аналитиков закладывает снижение выручки на уровне 13,4% г/г, до $17,5 млрд, что обусловлено слабостью спроса со стороны корпораций и госучреждений, а также увеличением запасов процессоров у облачных провайдеров. Скорректированная разводненная EPS, по прогнозу, упадет на 27,6%, до $1,1. С учетом улучшения ожиданий менеджмента компании мы ожидаем, что фактические результаты Intel будут выше прогнозных. Полагаем, что пресс-конференция будет насыщенной. Компании есть что сообщить инвесторам: в фокусе внимания будут комментарии нового СЕО относительно планов и возможного изменения стратегии Intel, детали в отношении развития сотрудничества с TSMC, а также подробности, связанные с освоением 7нм-техпроцесса и сроками вывода его на рынок. Кроме того, возможно уточнение объемов выбывающих поставок для Apple в течение 2021 года.