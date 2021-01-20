«ИАЦ «Альпари»: Инвесторов тянет зафиксировать прибыль

И снова к вечеру российский фондовый рынок тянет немного зафиксировать прибыль и понаблюдать за ситуацией. Индекс МосБиржи отступил к 3449 пунктам, что вполне закономерно, и может снизиться к 3420 пунктам далее, если рынок захочет продавать еще. Индекс РТС просел к 1472 пункту и может торговаться в коридоре 1460-1480 пунктов.

Сегодня внимание покупателей привлекли акции «ПИКа», причем без важных корпоративных новостей. Для девелопмента зима — не самый удачный период, да еще и в пандемию, когда потребителю крайне сложно прогнозировать свои доходы. Однако пока в России ключевая ставка держится низкой, а власти поддерживают программы льготной ипотеки, продажи жилой площади будут оставаться на приличных уровнях. Бумаги «ПИКа» сегодня обновили локальный максимум на уровне 647,8 руб. и отошли чуть ниже, но сохраняют потенциал роста выше 650 руб., если удержатся на текущих отметках.

Очень интересно сейчас выглядят акции «Аэрофлота». Даже без надежды на скорое возвращение пассажиропотока к доковидным показателям в следующие полгода акции перевозчика бодро карабкаются вверх, а покупатели явно нацелены на пробой верхней границы «боковика» 66,50-75,15 руб. В случае успешной атаки области 75,00-75,15 руб. откроется дорога к 75,50 руб. Однако в среднесрочной перспективе бумага с большой долей вероятности останется в пределах отметок 64-77 руб., вряд ли выше.

Валютный сегмент МосБиржи сегодня к вечеру выглядит неактивно и неоднородно. Инвесторы ждут и речи экс-главы ФРС США Джанет Йеллен, и завтрашней инаугурации Джо Байдена, и новых катализаторов. Доллар торгуется около 73,76 руб. и оставляет за собой диапазон колебаний на ближайшее время в пределах 73,60-74,50 руб. Евро стоит 89,46 руб., здесь все пока без серьезных изменений с сохранением коридора торгов в рамках 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «ИАЦ «Альпари»