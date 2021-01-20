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«Фридом Финанс»: Нефть отыгрывает потери предыдущей сессии

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые рынки приободрились перед вступлением в должность нового президента США: подготовка у нему идет без сбоев. Также поддержку индексам оказывает позитивная статистика из Европы: индекс экономических настроений Германии в январе поднялся до +61,8 пунктов вопреки локдаунам (ожидалось +60). В зеленой зоне не только биржи Европы. Фьючерсы на американские акции прибавляют около 0,7%. Ранее утром Азия также закрылась приростом до 2,7%.

Brent торгуется в диапазоне $54,7-55,9, и к вечеру не сбавляет растущего настроя. Максимум последних дней – $57,4, это менее 3% вверх от текущих уровней. За пару сессий Brent способен поставить очередной локальный рекорд и пробиться к $58 за баррель. Свежие прогнозы от МЭА показывают, что в среднем за год спрос вырастет как минимум на 6%, несмотря на вторую волну пандемии.

Российский РТС снижается вопреки растущим зарубежным рынкам, что может быть связано с политической составляющей. ПАСЕ провела специальную сессию, посвященную правам оппозиции в России. Новость пришла на фоне роста негатива в зарубежных СМИ. Начав день на растущей волне с заходом выше 1490 пунктов, к концу сессии РТС откатился вниз к 1470. Пока колебания рынка происходят без явного тренда. До конца недели мы можем и дальше видеть разнонаправленные движения в коридоре 1450-1500 пунктов.

Индекс Мосбиржи снижается более значительно, чем РТС, что связано с локальным укреплением рубля на фоне роста нефти. Рублевый индикатор просел ниже 3450 пунктов, но при этом остался в том же коридоре, где он был большую часть минувшей недели. Исходя из текущего поведения рынка, следует полагать, что сегодняшнее падение в среду сменится ростом в пределах 30-40 пунктов.

Акции группы ПИК сегодня в лидерах роста (+5,8%) за день до публикации финансовой отчетности, что может указывать на активность инсайдеров.  Бумаги поднялись на новые абсолютные максимумы, перевалив за отметку 640 рублей. Столь сильный рост в среду вряд ли повторится, и более вероятна коррекция вниз от текущих уровней. Но если закладывать позитивный сценарий, то ПИК удержится выше 620 рублей за акцию, потеряв не более 4% от своих новых значений.

В числе аутсайдеров сегодня Полиметалл (-2,2%). Его акции продолжают серию падений, стартовавшую в начале месяца. Технически бумагам есть куда падать. На фоне отсутствия роста в золоте акции Полиметалла могут докатиться до отметки 1600, прежде чем вернутся к росту. Это -3,6% движения вниз от текущих значений. Однако текущие значения тоже выглядят интересными для покупки. Потенциал роста на горизонте до двух месяцев составляет до 12%.

Доллар сегодня снижается в паре с рублем, евро – растет. Их разнонаправленность связана с укрепление пары EUR/USD на мировом межбанковском рынке. Доллар в моменте доходил до недельных минимумов чуть выше 73,2, но к вечеру вернул 60 копеек. Евро проседал до 89, но тоже вернул к концу дня 0,5 рубля. Общий фон рынка преимущественно играет в пользу рубля. В среду мы можем увидеть доллар по 73 и евро по 88,5.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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