«Фридом Финанс»: Девелоперы заходят на взлет

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе прошедшей сессии развивалась коррекция. Динамика российского рынка разошлась с направлением движения в США, где преобладали позитивные настроения. Лидерами снижения среди наиболее ликвидных бумаг стали акции TCS (-5,57). В лидеры роста вышла ГК ПИК (+5,86%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.

Банк России опубликовал предварительные данные по платежному балансу. Экспорт в четвертом квартале восстановился на 80% от докризисных уровней, достигнув $91 млрд. Однако за счет обесценения рубля и смягчения монетарных условий импорт рос опережающими темпами. В результате в четвертом квартале торговый баланс не досчитался примерно половины и составил всего $21 млрд. На фоне роста цены на нефть торговый баланс в первом квартале 2021-го продолжит восстановление. Можно ожидать доходов от экспорта в пределах $98-99 млрд. Значительного оттока по счету капитальных и финансовых операций не предвидится. Рост торгового баланса в пределах $6 млрд за январь-март не станет фактором заметного укрепления рубля. В то же время пара USD/RUB за этот период может опуститься ниже психологической отметки 70.

Эталон (+1,17%) опубликовал операционные результаты. Объем продаж в натуральном выражении увеличился на 15%, до 538 тыс. кв. м, или на 3%, до 80 млрд руб., в денежном выражении. Мы полагаем, что рынок не отыграл увеличения объема продаж недвижимости. Акции Эталона и ЛСР будут среди лидеров роста среди бумаг застройщиков в первом квартале.

Ожидаем боковую динамику. В фокусе инаугурация президента США. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3400-3450 пунктов.







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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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