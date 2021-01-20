ИАЦ «Альпари»: Рубль стабилен около уровня 74 руб. за доллар

Во вторник, 19 января, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,43%, до 73,68 руб., евро/рубль — на 0,10%, до 89,33 руб., фунт/рубль — на 0,15%, до 100,42 руб.

Рубль с открытия Мосбиржи подорожал к доллару США до 73,23 руб. и потом после отскока провел день на уровне 73,80 руб. Его укреплению против иностранных валют способствовали повышение спроса на риск со стороны глобальных инвесторов, а также рост нефтяных котировок. По итогам дня баррель Brent подорожал на 2,10%, до $55,84. Дополнительную поддержку рубль получал от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 января.

Рыночный оптимизм поддерживался надеждами на принятие дополнительных мер стимулирования экономики США и более активных действий по борьбе с пандемией после инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Выступление Джанет Йеллен не оказало заметного влияния на рынки. Она выступила перед американскими законодателями в качестве нового министра финансов США. Йеллен призвала принять пакет значительных финансовых и бюджетных мер, для восстановления экономики после спада, вызванного пандемией.

Нефть

В среду, 20 января, на торгах в Азии нефть баррель Brent стоит $56,21 (+0,67%). Покупатели в нефти почти полностью отыграли потери за 15 января. Нефть растет на падающем индексе доллара и повышенном аппетите к риску. Для рубля внешний фон нейтральный, поэтому можно повторно рассмотреть снижение курса доллара до зоны 73,05-73,20 руб. Поддержка сформировалась с начала года и к концу января ожидается ее пробой с последующим укреплением рубля до 72 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Рынок акций РФ завершил основные торги снижением из-за рисков санкций США к «Северному потоку 2» и новостей ЦБ РФ об оттоке иностранных инвестиций из России. Американские фондовые индексы и нефть закрылись ростом. Всплеск оптимизма вызвали выступление кандидата на пост министра финансов США и бывшей главы ФРС Джанет Йеллен, а также ослабление доллара США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3443,23 пункта (-0,83%), индекс РТС — 1470,63 пункта (-0,29%). В среду по нефти ожидается продолжение роста котировок, по рублю укрепление. В связи с этим российские индексы сохраняет боковое движение на текущих уровнях.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»