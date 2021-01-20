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ПСБ: Облигации ЕМ подорожали на оптимизме относительно бюджетных и монетарных стимулов США

Облигации ЕМ подорожали на оптимизме относительно бюджетных и монетарных стимулов США.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-3 б.п. Рублёвые облигации подорожали вместе с большинством локальных гособлигаций развивающихся стран на фоне усиления оптимизма относительно бюджетных и монетарных стимулов в США. Кандидат в министры финансов США Джанет Йеллен вчера отметила, что выступает за сохранение низких процентных ставок на длительном горизонте, а также поддерживает бюджетные стимулы для борьбы с последствиями Covid-19.

Минфин РФ сегодня проведет аукцион по размещению 5-летних ОФЗ 26234 с фиксированной ставкой купона в объеме 20 млрд руб. Относительно небольшой объем предложения мы связываем с ухудшением конъюнктуры на долговом рынке в начале года и стремлением Минфина минимизировать стоимость заимствований. Вчера на закрытии торгов доходность ОФЗ 26234 составила 5,53% годовых (-2 б.п. за день). Сегодня ожидаем размещение нового госдолга в заявленном объеме с премией к вторичному рынку до 5 б.п. и доходностью 5,55 – 5,58% годовых.

Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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