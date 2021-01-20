ПСБ: Надежды на стимулы толкают нефть выше

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Нефть Brent продолжает попытки идти выше диапазона 50-55 долл./барр. в надежде на экономический подъем. В фокусе подробности программы стимулов Дж.Байдена на 1,9 трлн долл., а также планы нового министра финансов Дж. Йеллен по еще одному пакету поддержки. В то же время рост случаев заболевания COVID-19 и ужесточение карантинов несколько ограничивают позитив. МЭА на этом фоне понизило прогноз по росту спроса на нефть в этом году, полагая, что эффект от вакцинации реализуется не ранее второй половины года. Мы продолжаем считать текущие уровни по Brent слишком высокими и не оправданными фундаментально, отмечая риски роста предложения со стороны Ливии, Ирака, а также сланцевых производителей США. Статистика от API вышла неплохой: запасы сырой нефти сократились на 5,8 млн барр., бензинов и дистиллятов - выросли на 1,9 и 4,4 млн барр. соответственно. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США.

На оптимизме по поводу стимулов ждем Brent в зоне 55-57 долл./барр.