ПСБ: Доллар/рубль продолжит движение в районе 73,5-73,7 рубля

Учитывая тот факт, что значимые публикации экономической статистики будут в четверг-пятницу, середина недели пройдет в умеренно-позитивном ключе для фондовых рынков

Несмотря на внешний позитив, мы не ожидаем существенного укрепления российской валюты в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль продолжит движение в районе 73,5-73,7 рубля

Сегодня российский фондовый рынок может воспользоваться умеренно-позитивной внешней конъюнктурой и высокими ценами на нефть, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь вторника, вернувшись в диапазон 3450-3500 пунктов

Облигации развивающихся стран растут в цене на оптимизме относительно бюджетных и монетарных стимулов США

США расширили санкции против Северного потока-2 - (НЕГАТИВНО). Газпром (ПОКУПАТЬ).

НАШЕ МНЕНИЕ: Это краткосрочный негатив для бумаг Газпрома. Считаем, что пока фундаментально это ничего не меняет. Северный поток-2 будет достраиваться, но возможны задержки по срокам. Во-первых, трубоукладчик оформлен на обособленное юрлицо, и в случае необходимости происходит перерегистрация (сейчас это 3 собственник Фортуны). Во-вторых, рассчитываем на поддержку Германии. Там как раз учредили экологический спецфонд в поддержку проекта. Кроме того, с сегодняшнего дня новым президентом США станет Дж.Байден, и пока мы не ждем усиления санкционного давления: нужно время на формирование новой позиции.

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