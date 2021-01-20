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ИАЦ «Альпари»: Потребитель в России остается пессимистом

Потребительская уверенность россиян остается невысокой. Как показывают данные Росстата по итогам четвертого квартала 2020 года, индекс потребительской уверенности населения упал до -26% после прироста в третьем квартале.

Компоненты отчета не самые радостные. Индекс ожидаемых изменений внутри экономики в краткосрочной перспективе упал до -22%, доля опрошенных, позитивно оценивающих изменения в экономике России в следующие 12 месяцев, сократилась до 11%. При этом доля негативных ожиданий увеличилась до 44%.

Откуда столько негатива? Вероятно, из объективных оценок собственного благосостояния и ожиданий по доходам далее. Рынок труда в России сохраняется в достаточно шатком положении из-за неопределенных перспектив развития бизнес-структур, рабочие места создаются неохотно и в основном в «тени», чтобы не создавать предприятию лишних трат.

Если так, то в ближайший квартал тут все останется без изменений: потребительская уверенность россиян может снизиться до -25%, после чего постепенно будет улучшаться по мере того, как ситуация с пандемией изменится в положительную сторону.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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