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Курсы валют ЦБ РФ на 20 января: 73,3550 руб/доллар США и 89,1483 руб/евро

ЦБ РФ с 21 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,3550 руб.
  • 1 евро - 89,1483 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,4160 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3693 р. (0,50%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0581 р. (0,07%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2120 р. (0,19%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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