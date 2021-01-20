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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 января: 4 368,6802 руб/1 г золота и 58,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 368,6802 руб.
  • 1 грамм серебра - 58,9400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 607,3201 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 650,7700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9901 р. (0,16%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1000 р. (1,83%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,1301 р. (1,60%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0698 р. (0,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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