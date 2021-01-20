Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 января: 4 368,6802 руб/1 г золота и 58,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 368,6802 руб.

1 грамм серебра - 58,9400 руб.

1 грамм платины - 2 607,3201 руб.

1 грамм палладия - 5 650,7700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9901 р. (0,16%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1000 р. (1,83%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,1301 р. (1,60%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0698 р. (0,00%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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