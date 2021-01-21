«Фридом Финанс»: Акции Алросы, Полюса и Polymetal plc. в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,5%, следуя за динамикой на американских площадках и ценами на нефть. Рынок не отреагировал на информацию о решении Торговой палаты США призвать Конгресс к принятию законов, ограничивающих выбросы парниковых газов. В 2017 году именно эта общественная организация опубликовала доклад о том, что обязательства в рамках Парижского договора по климату будут стоить экономике США $3 трлн и 6,5 млн рабочих мест до 2040 года, и поддержала инициированный Трампом выход из указанного соглашения. Теперь позиция крупнейшей американской лоббистской организации меняется, отражая тенденцию к усилению факторов, сдерживающих активность в крупнейшей мировой экономике. Это окажет давление на глобальный спрос и цены на сырье.

Ответом, судя по тенденции последних лет, возможно, будут новые меры по ограничению предложения со стороны стран – производителей, нерыночные оценочные риски ценовой динамики сравнительно высокодоходных вложений вновь получат импульс роста.

Лучше рынка торгуются акции Алросы. Поводом для покупок стало сообщение агентства Bloomberg о том, что главный конкурент российского алмазодобытчика De Beers на первых торгах года поднял цены на алмазы на 5%. Это стало максимальным темпом восстановления рынка за последние годы. Вверх движутся также акции Полюса и Polymetal plc. Драйвером роста их обеспечивают технические факторы и динамика цен на цветные металлы.

Консолидированная неаудированная выручка Детского мира за 2020 год увеличилась на 11%, до 142,9 млрд руб., что оказалось немного выше прогноза. На фоне позитивной статистики декабрьских продаж дополнительную поддержку котировкам способны оказать данные о выручке в период новогодних праздников, а также ожидания детальной информации о причинах интереса Altus Capital к Детскому миру, выразившемуся в приобретении 25% его бумаг в декабре. Также позитивным драйвером могут стать сообщения о планах нового ключевого акционера.

До конца текущей сессии я прогнозирую продолжение умеренно позитивной динамики, ограниченной техническими факторами краткосрочный на фоне снижения волатильности в рамках недельного тренда. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3430-3475 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,25-74,25 и 88,90-90,10 соответственно.