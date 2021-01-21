«Фридом Финанс»: Драйвером для отечественных площадок служит внешний фон

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые рынки растут на фоне ожидания инаугурации нового президента США Джо Байдена. Рост индексов не остановился даже после того, как стало известно, что Трамп вопреки традиции отказался приветствовать своего преемника на церемонии. Обещание экс-президента «вернуться» не было воспринято инвесторами как угроза новых протестов.

Тем не менее инаугурация проходит при беспрецедентных мерах безопасности и минимальном присутствии зрителей, что давит и на рынки в том числе. Дополнительным фактором роста в акциях стало выступление новой главы Минфина США Джанет Йеллен накануне по поводу необходимости роста бюджетных расходов. Западные площадки набирают до 1,2%, в Азии торги закрылись ростом до 1,1%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets растет на 1,8%.

Нефть возобновила подъем после просадки во вторник. Более 1,2% набирает Brent, торгуясь до $56,6 за баррель и выше. К концу дня восходящая динамика не потеряна. Подъем может составить до $57 и даже выше. В четверг мы можем наблюдать небольшую коррекцию или боковой тренд.

РТС довольно уверенно поднялся в верхнюю часть диапазона 1480-1500 и к концу сессии не сбавляет оборотов. Рост индекса за день составил более 1,3%. Планка 1500 может быть взята перед самым закрытием или в четверг утром. Драйвером для отечественных компаний служит внешний фон и рост интереса на бумаги со стороны нерезидентов. Облигационный индекс RGBI, отражающий спрос на суверенные долги РФ, сегодня также в зеленой зоне.

Индекс Мосбиржи набирает около 1%, но пока ниже своих недельных пиков. За день рынок прибавил около 30 пунктов, поднявшись выше отметки 3480. На следующей сессии вполне вероятен рост выше 3500. Но закрепиться на этом уровне индексу будет сложно, если рубль продолжит расти против доллара, а такой сценарий до конца недели остается преобладающим.

Явных компаний-лидеров сегодня на рынке нет. Среди ликвидных фишек рост распределен относительно равномерно. Больше всех прибавляют Ростелеком (+3%), Норникель (+2,9%), Детский мир (+2,8%), АФК Система (+2,5%). Часть производителей цветных металлов сегодня на подъеме вместе с котировками золота и основных платиноидов. Акции Норникеля вышли на недельные максимумы. С начала года они выросли на 16%. Не исключено, что на ближайших сессиях мы увидим фиксацию прибыли со снижением этих бумаг до 10% от текущих уровней.

Рубль растет против доллара и евро. Валюта США вновь приблизилась к отметке 73,2, двигаясь сверху вниз. Евровалюта тоже опустилась к своим недельным минимумам в районе 88,9. Нисходящий тренд на фоне роста цены на нефть вполне может продолжиться. До конца дня пара доллар рубль может попробовать протестировать отметку 73, евро может откатиться в этом случае до 88,3.