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ПСБ: Спрос на ОФЗ возвращается

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,12% годовых (-2 б.п.). Российские гособлигации продолжили дорожать вместе с остальными ЕМ, отыгрывая ожидания сохранения мягкой монетарной политики мировыми центробанками, а также перспективы новых бюджетных стимулов США. Вчера ЦБ Канады сохранил ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил приверженность сохранению около нулевой ставки в перспективе ближайших трех лет. Регулятор ожидает, что таргет по инфляции в 2% не будет достигнут минимум до 2023 г. Ранее, на этой неделе ЦБ Австралии сообщил, что прогнозирует сохранение ставки в течение как минимум трех лет и намерен увеличить программу выкупа гособлигаций со 100 до 150 млрд AUD (116 млрд USD).

Минфин РФ вчера разместил 5-летние ОФЗ 26234 с фиксированной ставкой купона в объеме 20 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 5,57% годовых, что предполагает премию 4 б.п. к закрытию торгов во вторник. Спрос составил 39 млрд руб., что является максимумом для аукционов «классики» за последние 2 месяца. В первые две недели января размещение нового госдолга проходит в относительно небольших объемах, что позитивно для слабого рынка.

Сегодня восстановительный рост цен рублевых облигаций может продолжится. Ожидаем снижения доходности 10-летних ОФЗ до 6,10% годовых.

Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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