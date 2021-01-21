ИАЦ «Альпари»: По доллару ожидается ослабление до 72,50 руб.

В среду, 20 января, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 73,52 руб., евро/рубль — на 0,42%, до 88,96 руб., фунт/рубль — на 0,12%, до 100,30 руб. Рубль повторил движение за 19 января. На открытии курс доллара резко снизился до 73,21 руб. и после отскока провел день на уровне 73,50 руб. Волатильность на внутреннем валютном рынке оставалась низкой в течение последних девяти часов торговой сессии.

Валютный рынок

Восходящий импульс по рублю после открытия быстро угас, так как евро оказался под давлением и своим резким снижением спровоцировал участников рынка фиксировать прибыль по длинным позициям по другим основным валютам в парах с долларом. Длительные блокировки в Европе для борьбы с распространением COVID-19 сдерживают евро от роста.

Германия обнаружила новый штамм коронавируса у 35 пациентов из Баварии. Сейчас ученые проверяют, насколько новый вид заразен и смертоносен. В одной из клиник Берлина у трех пациентов выявили британский штамм COVID-19. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ограничения продлеваются до 14 февраля.

Настроения на глобальном валютном рынке изменились в пользу рискованных активов после заседания Банка Канады. Регулятор оставил свою целевую ставку овернайт на эффективной нижней границе 0,25% и спрогнозировал рост ВВП в 2021 и 2022 годах на 5%. На европейской сессии евро утащил за собой основные валюты вниз, канадский доллар, наоборот, помог им вернуть дневные потери.

Нефть

В четверг, 21 января, на торгах в Азии основные валюты находятся в плюсе против американского доллара. В лидерах роста — австралийский и новозеландский доллары, что указывает на повышенный аппетит к риску. Нефть марки Brent подорожала на 0,33%, до $55,89. Учитывая, что в среду покупатели растеряли всю утреннюю прибыль, то, скорее всего, цена сохранит движение в диапазоне $55,00 - $56,40 за баррель. По паре доллар/рубль ожидается снижение до уровня 72,50 руб. Инаугурация Джо Байдена прошла без сюрпризов, поэтому на фоне налогового периода и роста цен на нефть рублю пока ничего не угрожает. Санкционные риски на данный момент оказывают небольшое влияние.

Фондовый рынок

Российский рынок акций в среду закрылся в плюсе вслед за укреплением рубля и американскими фондовыми индексами в ожидании инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Байден стал 46-м президентом США. Рынки ждут утверждение новых экономических стимулов. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3466,8 пункта (+0,68%), индекс РТС — 1486,9 пункта (+1,11%). По индексу МосБиржи ожидается продолжение роста до 3505 пунктов, по индексу РТС — до 1508 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»