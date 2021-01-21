Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 января: 4 373,9199 руб/1 г золота и 59,6600/1 г серебра ЦБ РФ с 21 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 373,9199 руб.

1 грамм серебра - 59,6600 руб.

1 грамм платины - 2 584,8201 руб.

1 грамм палладия - 5 589,4502 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,2398 р. (0,12%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7200 р. (1,22%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,5001 р. (0,86%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,3200 р. (1,09%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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