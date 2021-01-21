ИАЦ «Альпари»: Россия в ноябре сократила вложения в гособлигации США на 19,2%

Россия в ноябре 2020 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на 19,2%, до $4,968 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие $96 млрд, стали резко сокращаться в 2018 году. На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц уменьшились на $9 млрд, до $1,26 трлн. На втором месте остается Китай с $1,063 трлн — увеличение на $9 млрд. Следом идет Великобритания ($420,3 млрд), которая уменьшила объем облигаций на своем балансе на $22,5 млрд.

До марта 2018 года Банк России держал в долларах 43–48% своих активов, после чего резко переложился в евро и юани на фоне ужесточения санкций США в отношении российских лиц. Если в начале 2018 года России принадлежали государственные облигации США на сумму около $100 млрд, то по состоянию на конец октября 2020 года — лишь на $6 млрд. Одновременно российский регулятор наращивал долю золота в резервах. В 2016–2018 годах она колебалась в диапазоне 15–17%, а в декабре 2020 года составила почти 23% ($133,7 млрд). Монетарное золото хранится в России, данные инвестиции не могут быть заморожены. На фоне вакцинации и завершения рецессии страх должен покинуть рынки, а с уходом страха снизится и спрос на золото. В текущей ситуации оптимальна стратегия – «купи нефть, продай золото».

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»