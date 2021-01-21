«Фридом Финанс»: Сезон отчетов подогревает оптимизм

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 20 января американские фондовые площадки завершили на новых исторических максимумах. Индекс S&P 500 поднялся на 1,39%, до 3852 пунктов, NASDAQ вырос на 1,97%, Dow Jones прибавил 0,83%. Аппетит к риску усилился на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Штатах, позитивных ожиданий от сезона отчетов и частично благодаря официальному вступлению в должность президента Джозефа Байдена. Сектор коммуникаций стал локомотивом роста для широкого рынка, поднявшись на 3,6% благодаря сильному квартальному отчету Netflix.

Результаты стриминг-гиганта Netflix (NFLX: +16,9%) оказались лучше ожиданий, менеджмент объявил, что рассматривает возможность возобновить программу выкупа акций.

Bank of New York Mellon (BK: -7,3%) продемонстрировал смешанные результаты. Операционные расходы оказались выше ожиданий.

Выручка и прибыль Procter & Gamble (PG: -1,3%) превзошли ожидания, но акции все равно снизились из-за опасений инвесторов относительно устойчивости результатов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. Первые указы президента Байдена лишь косвенно касаются экономики, поэтому практически не влияют на фондовый рынок. Оптимизм инвесторов обусловлен факторами, которые присутствуют в поле зрения уже долгое время. Среди них мягкая монетарная политика, перспективы принятия нового пакета фискальных стимулов, ускорение процесса вакцинации.

Вчера в США было зафиксировано рекордное число летальных случаев за сутки – 4409. С позитивной стороны отметим, что заболеваемость остается ниже семидневной скользящей средней, указывая на положительный тренд. Amazon предложил властям США помощь в проведении вакцинации, что усилило уверенность инвесторов в активизации прививочной кампании. Кроме того, первые исследования указывают на эффективность вакцины Pfizer против британского штамма коронавируса.

Первые квартальные отчеты компаний, входящих в S&P 500, превосходят ожидания инвесторов. В настоящее время прогноз предполагает снижение EPS в среднем на 5,9%, тогда как всего неделю назад прогнозировалось падение прибыли на акцию на 8,8%. Участники рынка только начинают закладывать в котировки оптимистичные ожидания в отношении отчетности, поэтому потенциал роста у S&P 500 сохраняется.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei повысился на 0,82%, гонконгский Hang Seng потерял 0,12%, китайский CSI300 вырос на 1,62%. Европейские площадки в зеленой зоне. EuroStoxx 50 прибавляет 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,08%. Фьючерс на нефть Brent колеблется около $55,5. Золото держится выше $1870.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3830-3870 пунктов.

Внимания заслуживает еженедельная публикация данных о числе первичных заявок на пособие по безработице (прогноз: 910 тыс., предыдущее значение: 965 тыс.). Неожиданный рост показателя на прошлой неделе вызвал обеспокоенность. Если на этот раз участники рынка вновь получат неприятный сюрприз, то и официальный отчет по рынку труда за январь будет слабым.

За квартал в этот четверг отчитывается Intel (INTC). Ожидается снижение выручки на 13,4% г/г, до $17,5 млрд, что обусловлено слабостью спроса со стороны корпораций и госучреждений, а также увеличением запасов процессоров у облачных провайдеров. Скорректированная разводненная EPS, по прогнозу, упадет на 27,6%, до $1,1. С учетом улучшения ожиданий менеджмента компании мы ожидаем, что фактические результаты Intel будут выше прогнозных. В фокусе внимания будут комментарии нового СЕО относительно планов и возможного изменения стратегии Intel, детали в отношении развития сотрудничества с TSMC, а также подробности, связанные с освоением 7нм-техпроцесса и сроками его вывода на рынок.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 62 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне индекс широкого рынка уверенно преодолел исторический максимум на уровне 3827 пунктов и продолжил движение до верхней границы равноудаленного канала в области 3860 пунктов. Индикаторы указывают на вероятность продолжения тенденции. Ближайшим сопротивлением выступает психологически значимый уровень 3900 пунктов.