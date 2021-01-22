ПСБ: Ждем плавного возврата нефти Brent в диапазон 50-55 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent стабильны и остаются на уровне 56 долл./барр. Данные от API вышли сдержанными, показав рост запасов пр всем статьям: сырой нефти - на 2,6 млн барр., бензинов - на 1,1 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Официальные данные от Минэнерго США выйдут только в пятницу из-за переноса в связи с выходным днем в понедельник и инаугурацией в среду. Планы по масштабным стимулам экономики США играют в плюс сырью, но мы считаем этот фактор уже полностью учтенным текущими ценами. Ухудшение ситуации с коронавирусом и вынужденные новые ограничения заставляют переоценивать перспективы быстрого восстановления спроса на энергоносители. При этом риски по росту предложения остаются актуальными.

Мы полагаем, что нефть Brent сегодня-завтра будет плавно снижаться, возвращаясь в диапазон 50-55 долл./барр.