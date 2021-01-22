ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро четверга позитивные

Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73,2 рубля

Учитывая внешний фон, в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс МосБиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов

Спрос на ОФЗ возвращается. Рублевые облигации дорожают вместе с остальными ЕМ на ожиданиях новых бюджетных стимулов США

Продажи ПИК (ДЕРЖАТЬ) в 2020 г. выросли на 20%, до 2,4 млн кв. м, в 4 кв. рост составил 45% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания увеличила продажи как в стоимостном, так и в натуральном выражении на фоне улучшения конъюнктуры на рынке недвижимости во второй половине года после смягчения ограничений в связи с предупреждением распространения коронавируса, а также действием государственной программы льготной ипотеки под 6,5%. Весомый вклад в результаты по году внесли продажи в 4 кв. на фоне выхода новых проектов на рынок и устойчивого спроса на жилую недвижимость. Таким образом, по итогам года можно ожидать в целом позитивные финансовые результаты девелопера. Принимая во внимание продление государственной программы льготного ипотечного кредитования до 1 июля 2021 года, ожидаем продолжения роста показателей в ближайшие два квартала. Рекомендуем держать акции ПИК с целевой ценой 720 руб./акция, потенциал роста 12%.

Детский мир (ПОКУПАТЬ) увеличил выручку в 4 кв. на 14,4% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Благодаря взаимной интеграции каналов продаж, развития e-commerce и маркетплейса, компания демонстрирует тенденцию роста основных финансовых результатов. В планах компании в среднесрочной перспективе довести долю онлайн-канала до 45%, что будет способствовать усилению позиции на рынке. Мы ожидаем сохранения сильной динамики в течение года. Справедливая стоимость, по нашим оценкам, составляет 157 руб. за акцию, потенциал роста 14%.

ПАО «Промсвязьбанк»