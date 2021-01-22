ИАЦ «Альпари»: Рынок фиксирует прибыль

К вечеру четверга российский фондовый рынок скатился в очередной минус. Скорректироваться индексы пытались уже несколько раз, дольше суток такое мероприятие не длилось. Посмотрим, что будет в этот раз. Внешний фон выглядит неоднозначным, но поводов именно для существенной распродажи в нем и нет. Значит, инвесторы просто фиксируют прибыль.

Индекс МосБиржи опустился до 3416 пунктов — даже глубже, чем предполагалось ранее. Однако тут есть возможность для ухода к 3400 пунктам смело и без оглядки, с тем чтобы позже покупать увереннее. Индекс РТС отступил к 1461 пунктам и может колебаться в пределах 1450-1480 пунктов.

В «красном» рыночном списке сегодня оказались бумаги сырьевых компаний — и нефтяников, и металлургов, то есть те, кто довольно уверенно ранее дорожал и обновлял локальные максимумы. В числе аутсайдеров и акции TCS, которые попали в зону технической коррекции. Здесь по-прежнему очень интересны приобретения, но только после того, как из бумаги уйдет перекупленность. В идеале, бумаги могут остановить снижение около 2920 руб.

В плюсе держатся акции «ФосАгро», которые часто выполняют роль защитной бумаги. Неплохо выглядят акции «ПИКа» — тут до сих пор работает долгосрочная идея льготной ипотеки и низкой ключевой ставки в России. Пока это актуально, жилье будет продаваться, хотя и не так динамично, как в доковидные времена.

Доллар США провел день невпечатляюще, слегка поднимался в паре с рублем, но ничего примечательного или прорывного не совершил. К вечеру доллар торгуется около 73,66 руб., пара доллар/рубль явно зависла в «боковике» 73-75,00 руб. Евро стоит 89,61 руб. и подтверждает границы торгового диапазона в пределах 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»