ПСБ: Рынок перешел в коррекцию

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал существенное снижение на умеренно негативном внешнем фоне. Поводом к продажам выступила активизация коррекционных настроений на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,5%, отступив в район 55,8 доллара за баррель. При этом динамика западных фондовых площадок не давала дополнительных стимулов к снижению. Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,2%. Несмотря на это к 18.20 мск индекс МосБиржи упал на 1,5%, снизившись до 3416 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Мечела и Сургутнефтегаза, потерявшие 4,5% и 3,2% соответственно. Из «фишек» выделим падение Газпрома, Роснефти и Сбербанка, которое превысило 2%. Лучше рынка торговались Детский Мир и ФосАгро, рост которых составил 2,2% и 1,8%. Подтянулись на 1,4% акции ПИК, продолжившие отыгрывать сильные операционные результаты компании, опубликованные днем ранее. Отметим, что внешний фон не способствовал столь сильному снижению нашего рынка. Более того, на старте торгов в российских бумагах преобладали покупки, что позволило индексу МосБиржи практически вплотную подойти к отметке 3500 пунктов. Однако удержать позиции не получилось. В дальнейшем, в отсутствии стимулов для роста и на опасениях возможного углубления коррекции в ценах на нефть, инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в российских бумагах, что привело к уходу индекса МосБиржи на отрицательную территорию и отступлению в сторону отметки 3400 пунктов. При этом, рынок пробил восходящий тренд, берущий начало от минимумов ноября, что может сигнализировать о вероятности углубления коррекции. В текущий момент ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи может выступить отметка 3300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 73,6 рубля, евро прибавил 0,7%, поднявшись до 89,6 рубля. Отметим, что ослабление рубля прошло на фоне снижения цен на нефть и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран. При этом пара доллар/рубль продолжила удерживать позиции нижней половине диапазона 73-75 рублей. На наш взгляд, данный коридор останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии. Также сохраняются риски перехода в его верхнюю половину, что может быть вызвано ухудшение внешней конъюнктуры в случае выхода слабых предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг Европейских стран и США.