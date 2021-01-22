ПСБ: Рубль окажется под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российских площадках для национальной валюты сложился негативный внешний фон. Факторами давления на рубль выступят ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 1,3%, отступив в район 55,4 доллара за баррель, и ослабление валют развивающихся стран, проходящее на снижении аппетита инвесторов к рисковым активам. На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в рубле, что приведет к подъему пары доллар/рубль в район 74 рублей. В дальнейшем негативная динамика в рубле может сохраниться, что приведет к закреплению американской валюты в верхней половине диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в ближайшие сессии.

Напомним, что по итогам четверга рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,4%, закончив торги в районе 73,8 рубля, евро вырос на 1%, поднявшись выше 89,8 рубля.