ПСБ: В четверг цены рублевых гособлигаций снижались, отыгрывая рост доходности развитых стран

Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,15% годовых (+3 б.п.). Вчера UST-10 прибавили в доходности 3 б.п., гособлигации Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании выросли на 3 – 7 б.п. Инвесторы закладывают в цены новые бюджетные стимулы США, которые в перспективе приведут к увеличению госдолга и инфляции. Умеренное давление на российские гособлигации оказывает снижение нефтяных котировок и ухудшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе. Структурный дефицит ликвидности с начала года вырос с 0,2 до 0,7 трлн руб.

Решение ЕЦБ по ставке совпало с ожиданиями рынка. Регулятор сохранил ставку и программу стимулов на фоне продления локдаунов и рисков медленного восстановления экономики. ЕЦБ сохранил программу выкупа облигаций в объеме 1,85 трлн евро после увеличения на 500 млрд евро в прошлом месяце и повторил, что она будет действовать как минимум до марта 2022 г.

Сегодня доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться ближе к верхней границе диапазона 6,10 – 6,20% годовых. В пятницу с утра на глобальных рынках склонность к риску снижается, активы ЕМ дешевеют в связи ростом заболеваемости Covid-19 и ужесточением ограничений деловой активности в отдельных странах.

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