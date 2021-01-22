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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 января: 4 405,5601 руб/1 г золота и 59,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 405,5601 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 644,3000 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 630,6401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,6401 р. (0,72%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,02%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,4799 р. (2,30%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,1898 р. (0,74%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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