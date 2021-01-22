Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 января: 4 405,5601 руб/1 г золота и 59,6700/1 г серебра ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 405,5601 руб.

1 грамм серебра - 59,6700 руб.

1 грамм платины - 2 644,3000 руб.

1 грамм палладия - 5 630,6401 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,6401 р. (0,72%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,02%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,4799 р. (2,30%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,1898 р. (0,74%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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