ИАЦ «Альпари»: Коррекция будет красивой, но недолгой

Итак, рынок оделся в «красное». Все-таки перекупленность дала о себе знать, и как только по времени совпало сразу несколько поводов зафиксировать прибыль, инвесторы этим тут же воспользовались. Индекс МосБиржи снизился к 3390 пунктам, и это вполне продуктивный откат. Есть потенциал снижения вплоть до 3350 пунктов, дальше инвесторы начнут нервничать и оценивать текущую конъюнктуру более детально. Индекс РТС упал более значительно, до 1426 пунктов, за счет курсовой качки.

Перерастет ли эта фиксация прибыли в нечто большее, скажем, в падение рублевого индекса до 3050 пунктов, а валютного — до 1350 пунктов? Очевидно,нет — как только новая администрация Белого дома США даст отмашку для начала нового витка стимулирования, то есть нажмет кнопку «вкл» на печатном станке для денег, все ринутся покупать с новым силами.

За пять торговых дней индекс МосБиржи снизился на 2,1%, индекс РТС упал на 4%.

Под давлением в пятницу оказались металлурги — от «Мечела» до «ММК», «НЛМК» и «Северстали», да и акции «НорНикеля» не отставали. Где-то это технический откат после серии покупок, где-то, как в бумагах «НЛМК», реакция на данные по операционным показателям за четвертый квартал.

В плюсе удержались бумаги TCS — волатильность здесь очень высокая, да и вообще акции могут стать героем января по степени подвижности. Коррекция после обновления пика на уровне 3564 руб. состоялась, теперь покупатели явно разворачиваются в сторону продолжения роста. Первой целью будет повторная атака на уровне максимумов, далее, в случае положительного результата, бумага направится к 3600 руб.

За неделю курс доллара вырос к рублю на 1,2%, евро подорожал почти на 2%.

Можно ли говорить о том, что на рубль так негативно влияет политика и все, что связано с оппозицией? Линейно вряд ли, но инвесторы вполне могут с опорой на иные факторы сворачивать длинную позицию по рублю в преддверие выходных, когда в России могут пройти митинги в поддержку А. Навального. Негатив проявится, если действующая власть поведет себя агрессивно, но пока все довольно нейтрально.

В пятницу вечером доллар стоит 74,87 руб., он сломал верхнюю границу бокового диапазона 73-75 руб. и рвется выше. Можно допустить, что доллар остановится в своем росте в области 74,90-75,25 руб. Однако цель повышения на уровне 75,45-75,50 руб. за доллар выглядит очень привлекательной. Евро торгуется по 91,14 руб., он вернулся в свой абсолютно комфортный коридор колебаний 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»