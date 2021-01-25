«Фридом Финанс»: Мировые фондовые площадки перешли к коррекции

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Снижение вызвано новостями о распространении коронавируса в Китае, а также вялой макростратистикой из Европы и США по промышленному производству и розничным продажам. Основные индексы западных площадок снижаются под конец дня в диапазоне от 0,1% до 0,6%. Более чувствительно реагируют биржи Азии, где падение к закрытию утром составило до 1,6%. Индексы развивающихся стран в среднем теряют 1%.

Нефть демонстрирует довольно сильное схождение вниз. Баррель марки Brent с $56,2 откатился вниз до $54,5. К концу дня динамика стабилизировалась: нефть вернулась выше $55, однако по отношению к закрытию пятницы остается в просадке более чем на 1,5%. Если не будет нового негатива, то уже в понедельник можем увидеть осторожный подъем сырьевых котировок выше $56.

РТС под давлением внешних рынков, а также на фоне негативной политической повестки теряет порядка 2,5%. Минимум дня составил 1413 пунктов, хотя еще накануне рынок поднимался до 1500. К вечеру размер просадки сократился, тем не менее это самое серьезное падение для рынка с 21 декабря, когда все площадки синхронно ушли в короткую, но глубокую коррекцию. В понедельник ждем подъема к 1450 пунктам.

Индекс Мосбиржи теряет менее 1%. Просадка в основных акциях частично компенсируется ростом доллара против рубля. Рынок коснулся двухнедельного минимума, но позднее отскочил в верхнюю часть дневного коридора 3360-3400. Основания для развития нисходящей динамики пока нет. Если внешние площадки не усилят падение, то в понедельник рынок восстановится еще на 30-40 пунктов.

Вопреки общему тренду сегодня растут расписки TCS (+2.4%), акции Детского мира (+1,4%), Полиметалла (+1,3%) и ЛСР (+1%). Бумаги застройщика набирают обороты с начала года и сейчас полностью закрыли декабрьское падение. При сохранении тренда можно ожидать, что акции ЛСР вернутся к отметке 950 he,ktq уже в ближайшую неделю. Если им удастся закрепиться выше этой планки, откроется путь для роста на 970 с потенциалом более 4,5% вверх от текущих значений.

Основные валютные пары в пятницу подорожали более чем на 1 рубль. Доллар в моменте превышал 75, евро 91,3. Позже они потеряли по 20 копеек, но удержались на максимумах недели. Учитывая общий характер текущей волатильности, в понедельник произойдет откат вниз от достигнутых пиков. Доллар может отступить в верхнюю часть диапазона 74-74,5, евро ниже отметки 91.