ПСБ: Рынки пытаются перейти к восстановлению

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках.

Так, внимание инвесторов вновь переключается на ситуацию с распространением коронавируса. Ухудшение ситуации в Азии и высокие темпы заболеваемости в Европе, активизируют опасения относительно ужесточения и продления карантинных ограничений, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на динамику экономик отдельных стран и мировую в целом. Это приведет к падению интереса инвесторов к рисковым активам – они могут предпочесть сократить их объем в своих портфелях, что будет способствовать снижению по широкому спектру активов.

Вторым фактором, который может сгладить коррекционные настроения на рынках, продолжит выступать ситуация со стимулами в США. Ожидание нового пакета помощи и, возможно, каких-то дополнительных мер от новой администрации, которые способны оказать поддержку американской экономике, могут сдержать снижение мировых рынков, снизив активность спекулятивных инвесторов, настроенных на снижение.

Также выделим большой блок важной макроэкономической статистики. Так, инвесторам стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП, индексу делового климата и статистике по безработице в Германии, а также на данные по индексу настроений потребителей, заказам на товары длительного пользования и предварительные данные по ВВП США. Выделим и заседание ФРС, от которого инвесторы будут ожидать подтверждение готовности регулятора сохранить мягкую денежно-кредитную политику и программу количественного смягчения, что будет нейтральным фактором для рынков. Плюс к этому, игроки продолжат следить за сезоном отчетностей компаний в США.

При этом настроения, сложившиеся на мировых рынках на утро понедельника, можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Ведущие азиатские площадки перешли к восстановлению прибавляя до 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются в пределах 0,4%. На рынке энергоносителей наметилась консолидация, что позволяет ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удерживать позиции в районе 55,4 доллара за баррель.

На таком фоне в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь предыдущей недели и попытаться сделать шаг к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, продажи могут активизироваться на нашем рынке, что приведет к компенсации утреннего роста и уходу рынка на отрицательную территорию. Отметим, что в рамках текущей недели российский рынок может продолжить негативную динамику и отступить ниже отметки 3300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем попыток укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Стабилизация ситуации на рынке энергоносителей и умеренный рост валют развивающихся стран будут способствовать отступлению пары доллар/рубль в район 75 рублей. В дальнейшем внешний фон и, в частности, ситуация на рынке энергоносителей, могут ухудшиться, в результате чего американская валюта попытается отыграть часть утренних потерь и удержать позиции в диапазоне 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, будет актуальным в ближайшие сессии.