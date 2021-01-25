ИАЦ «Альпари»: Рубль откинуло к уровню 75,30 руб. за доллар

В пятницу, 22 января, торги по рублевым парам завершились резким ростом. Рубль подешевел по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 1,97%, до 75,30 руб., евро/рубль — на 1,98%, до 91,62 руб., фунт/рубль — на 1,57%, до 102,97 руб.

В последний день недели рубль с открытия ушел в минус, оставаясь в нем до закрытия вечерней сессии. В начале торгов ослабление рубля вызвало утреннее снижение нефтяных котировок на 1,3%, до $55,23. Цена на Brent упала на фоне ухода инвесторов от риска, а также на ожиданиях публикации слабого отчета по запасам нефти в США из-за новой вспышки коронавируса в Китае. Дополнительное давление на рубль оказывала политическая неопределенность в России. На американской сессии нефть подешевела до $54,46, чем спровоцировала новые продажи рубля перед выходными.

Укрепление доллара США на рынке усилило продажи нацвалюты. «Американец» получил поддержку от сильных данных по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг от Markit. Два показателя превысили ожидания рынка и предыдущие значения, напомнив инвесторам, что экономика США продолжает восстанавливаться даже в условиях возобновления пандемии. На этой статистике нефть показала рост на 2,28%, до $55,33 за баррель, но на динамику рублевых пар повышение цены не отразилось.

Нефть

В понедельник, 25 января, на торгах в Азии нефть находится в плюсе на уровне $55,29 (+0,21%). На понедельник приходится пик налоговых платежей (НДПИ, акцизы и НДС). Доллар подешевел ко всем основным валютам, кроме йены. Инвесторы покупают рискованные активы, что может позитивно сказаться на динамике курса рубля в начале недели. Если пара доллар/рубль удержится ниже 75,50 в течение двух дней, то рубль может отыграть пятничные потери до конца недели. Сопротивление находится на уровне 76,10 руб. за доллар. Если давление усилится, то начнется новая фаза ослабления рубля в районе 77,75 и 79,75 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Неделя на российском рынке завершилась снижением. Уход от риска, падение цен на нефть и ослабление рубля примерно на 2%, вызвали падение фондовых индексов. Индекс МосБиржи снизился 1,16%, до 3382,92 пункта, индекс РТС – на 3,11%, до 1418,29 пункта.

На торгах в Азии доллар США находится в минусе против своих конкурентов. Нефть подорожала на 0,41%, до $55,41 за баррель. Есть вероятность, что курс доллара вернется к отметке 75 руб. На этом фоне сегодня по индексам можно рассмотреть коррекционное движение. По индексу МосБиржи ожидается рост до 3415 пунктов, по индексу РТС – до 1440 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»