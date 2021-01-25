ПСБ: 10-летние ОФЗ приближаются в доходности к 6,30% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу на рынке рублевых облигаций преобладали продажи, которые нивелировали рост цен, наблюдавшийся в середине недели. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросла до 6,27% годовых (+12 б.п.). Снижение цен ОФЗ проходило на фоне ослабления склонности к риску на глобальных рынках, а также из-за локальных российских факторов. Давление на активы развивающихся стран оказали слабые данные по деловой активности за январь. Композитный индекс PMI в Еврозоне оказался 47,5 по сравнению с 49,1 в декабре, в Великобритании 40,6 (50,4 в январе), Японии – 46,7 (48,5% в январе). Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в мире и введение новых ограничений во всем большем числе стран ослабляют ожидания быстрого восстановления мировой экономики. Также мы обращаем внимание на рост инфляционных ожиданий в США до 7-летнего максимума, что несет риск ужесточения монетарной политики ФРС, хотя регулятор пока и исключает данные шаги.

Из локальных факторов отметим ухудшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе. Структурный дефицит за неделю вырос на 0,6 трлн руб. Инфляция на прошлой неделе выросла до 5,1% годовых и в феврале может превысить 5,5%, что также оказывает давление на долговой рынок.

Сегодня ОФЗ могут попытаться отыграть часть потерь прошлой недели. Для 10-летних ОФЗ видим актуальным диапазон 6,20 – 6,30% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»