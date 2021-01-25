ПСБ: Настроения на глобальных рынках на утро понедельника умеренно позитивные

Американская валюта попытается отыграть часть утренних потерь и удержать позиции в диапазоне 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, будет актуальным в ближайшие сессии

Сегодня утром ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу ему отыграть часть потерь предыдущей недели и попытаться сделать шаг к отметке 3400 пунктов

Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон 6,20 - 6,30% годовых

Группа НЛМК (ПОКУПАТЬ) в 4 квартале увеличила выплавку стали на 1%, продажи упали на 5% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Группа НЛМК показала неплохие операционные результаты за 4 квартал 2020 года. Финансовые результаты будут опубликованы 11 февраля и должны быть неплохими: скажется фактор высоких цен на сталь и увеличение натуральных показателей. Мы сохраняем умеренно-позитивный взгляд на акции компании и видим потенциал роста котировок НЛМК к 247 руб./акция.

Чистая выручка X5 Retail Group (ДЕРЖАТЬ) за 2020 год выросла на 14,3%, а выручка цифрового бизнеса на 362,2% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Основными драйверами роста стали увеличенные площади формата "магазины у дома", онлайн продажи и доставка в период пандемии. Выручка цифровых бизнесов увеличилась до 20,1 млрд руб., что составляет пока только 1,0% консолидированной годовой выручки. Мы сохраняем положительный взгляд на акции, и ожидаем укрепления позиций сектора онлайн-продаж в 2021 г. в силу значительных вложений компании в цифровизацию бизнеса и имеющегося потенциала для развития. Справедливая стоимость, по нашим оценкам, составляет 3000 руб. за акцию, возможность роста 7,2%.

ПАО «Промсвязьбанк»