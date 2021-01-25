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Курсы валют ЦБ РФ на 25 января: 74,3615 руб/доллар США и 90,4087 руб/евро

ЦБ РФ с 23 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,3615 руб.
  • 1 евро - 90,4087 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,7890 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9921 р. (1,35%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,4410 р. (1,62%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2930 р. (1,14%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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