«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность технологических гигантов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 22 января американские фондовые индексы завершили преимущественно в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,30%, до 3841 пунктов, Dow Jones потерял 0,57%, и только NASDAQ смог прибавить символические 0,09%. Новостной фон оставался спокойным. Небольшая коррекция была обусловлена фиксацией позиций после ралли. Сектор недвижимости выглядел лучше рынка, поднявшись на 0,3% на фоне неожиданного роста продаж жилья на вторичном рынке. Макростатистика в целом приятно удивила инвесторов: деловая активность в январе значительно увеличилась.

Intel (INTC: -9,3%) продемонстрировал неплохие квартальные результаты, но инвесторы были разочарованы прогнозами о недостаточно быстрых темпах перевода части производства микрочипов на аутсорсинг.

Квартальная выручка IBM (IBM: -9,9%) недотянула до консенсуса ожиданий.

Производитель медицинского оборудования Intuitive Surgical (ISRG: -6,8%) отмечает сохранение негативного эффекта COVID-19 для продаж хирургических систем, поэтому пока воздерживается от прогнозов на текущий год.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания находятся переговоры между демократами и республиканцами по поводу пакета мер помощи экономике объемом $1,9 трлн. Последняя встреча законодателей состоялась в воскресенье, что свидетельствует о стремлении принять решение как можно оперативнее. Администрация Байдена настойчиво торопит конгрессменов, так как ускорение процесса вакцинации в значительной степени зависит от дополнительного финансирования. С этим согласны почти все конгрессмены, но по многим другим пунктам плана противоречия усиливаются. Инвесторы уже пришли к единому мнению о том, что в конечном варианте объем очередного антикризисного пакета будет значительно меньше заявленных $1,9 трлн. Оптимизм на текущий момент связан с тем, насколько быстро будет достигнут компромисс между конгрессменами.

Определяющее воздействие на динамику рынка оказывает сезон корпоративной отчетности. На этой неделе квартальные результаты представят Microsoft, AMD, Apple, Facebook и ряд других крупнейших корпораций. Мы ожидаем увидеть в целом сильные показатели, что поспособствует сохранению рыночного оптимизма. Тем не менее рекомендуем проявлять осторожность, так как волатильность будет повышенной.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei прибавил 0,67%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,41%, а китайский CSI300 поднялся на 1,01%. Европейский EuroStoxx 50 торгуется около нуля.

Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,08%. Фьючерс на нефть Brent растет до $55,75. Золото консолидируется около $1855.

Ожидаем, что S&P 500 проведет сегодняшние торги в диапазоне 3820-3860 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 65 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно слабеет благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Торговая сессия 22 января не изменила картину. Относительная сила покупателей преобладает, однако верхняя граница равноудаленного канала в области 3860 пунктов выступает серьезным сопротивлением. В связи с этим краткосрочная консолидация вполне возможна.

26 января выйдет отчет одного из крупнейших производителей процессоров AMD (AMD). Согласно текущему консенсус прогнозу рынка, выручка AMD итогам четвертого квартала вырастет на 42,2%, до $3,02 млрд, а скорректированная EPS увеличится на 46,8%, до $0,47. Мы ожидаем сильных результатов от обоих направлений операционной деятельности компании, что обусловлено стартом цикла обновления консолей и расширением присутствия в сегменте персональных компьютеров. В фокусе инвесторов будет динамика рыночной доли и средней цены продаж (ASP). Важным элементом отчетности станет прогноз выручки на 2021 год. Мы полагаем, что отчетность AMD может пролить свет на текущую конкурентоспособность компании в сегментах серверов и решений для ноутбуков, для которых Intel представила обновление линейки на базе 10нм-техпроцесса.

В этот вторник квартальные результаты опубликует и Microsoft (MSFT). Рыночный консенсус закладывает рост выручки корпорации на 9%, до $40,2 млрд, менеджмент прогнозирует ее повышение на 8%. Скорректированная разводненная EPS, как ожидается, увеличится на 8,6%, до $1,64. Мы рассчитываем, что результаты Microsoft окажутся выше ожиданий рынка, что связано с сохранением сильного спроса на облачные вычисления (IaaS), облачное прикладное ПО (SaaS), а также с ростом поставок игровых консолей и ноутбуков. Кроме того, на фоне сильного спроса на ноутбуки в мире вероятно улучшение динамики поступлений от сегмента ОС. Важным моментом отчетности компании будут данные по маржинальности и оценки рентабельности в следующем квартале и в течение года.

27 января будет опубликован отчет Apple (AAPL). Консенсус предполагает рост выручки на 11,6% г/г, более чем до $102 млрд, при повышении скорректированной прибыли на акцию на 13,1% г/г, до $1,41. Мы ожидаем существенного роста выручки в ключевом для корпорации сегменте 5G iPhone за счет увеличения объемов производства в Китае и повышенного спроса в период новогодних праздников. Кроме того, продажи MacBook с чипами собственного производства Apple должны показать позитивную динамику за счет продолжения тренда на дистанционное обучение и работу. Сервисный сегмент остается одним из самых быстрорастущих. Мы прогнозируем, что его доля в выручке Apple способна достичь 25%. Акции Apple за последние три месяца выросли на 20%, то есть ожидания позитивной отчетности частично заложены в цене. Считаем, что для продолжения ралли рост финансовых показателей корпорации должен быть значительно выше ожиданий. В противном случае вероятна коррекция.

28 января за четвертый квартал 2020 года отчитается MasterCard (MA). На данный момент платежный гигант переживает не лучшие времена из-за низких объемов трансграничных переводов. Мы не ожидаем сюрпризов от этого сегмента выручки, поскольку

международное авиасообщение и туристическая индустрия остаются под сильным давлением пандемии. Вполне вероятно, что MasterCard продемонстрирует диверсификацию каналов выручки, что обусловлено поглощением финтех-компании Finicity, а также зафиксирует увеличение количества обработанных транзакций на фоне развития сегмента электронной коммерции. Прогноз предполагает снижение чистой выручки MasterCard на 9,06% г/г, до $4,01 млрд, при падении прибыли на акцию на 27% г/г, до $1,51.