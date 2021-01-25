ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю: Ozon – это наша Tesla?

За прошедшую неделю, с 18 по 22 января, российский фондовый рынок двигался в «южном» понижательном направлении на фоне внутреннего и глобального пессимизма. Индекс МосБиржи за неделю упал на 1,98%, до 3382,92 пункта, а индекс РТС обвалился на 3,8%, до 1418,29 пункта. На прошлой неделе избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность и начал формирование своей администрации, что не внушает оптимизма российскому рынку, так как в команде Байдена уже оказались сторонники жёсткого подхода и сдерживания России. «Голубые фишки», особенно акции нефтяных и сталелитейных компаний, ушли в достаточно существенный минус, зато росли акции ретейла, строительства и некоторых компаний малой капитализации.

На падающем рынке главным лидером роста и даже главной сенсацией прошлой недели стали депозитарные расписки интернет-ретейлера Ozon, мощно выросшие на 13,7%, до 4033,5 руб. за бумагу. Темпы роста этих бумаг впечатляют почти также как акций американской компании Tesla, показавших мощнейший рост даже в прошлый кризисный для всего мира год. Напомним, что с момента начала торгов в России по этим бумагам в конце прошлого года их рост составил почти 35%, в том числе с начала 2021 года бумаги прибавили в стоимости 25%. Вероятнее всего, такой мощный рост в текущем году стал поводом для прогнозов о включении бумаг Ozon в индекс MSCI Russia во время очередного пересмотра состава индекса в мае 2021 года. Наша целевая цена по бумагам Ozon была повышена с 3100 до 4300 руб. за бумагу, рекомендуем их «держать».

Хуже рынка на прошлой неделе оказались обыкновенные акции угольной и сталелитейной компании «Мечел». За неделю акции рухнули на 9,6%, до 72,5 руб. за бумагу. Точные причины обвала неясны, но можно предположить, что инвесторы, обеспокоенные растущими рисками в отношении российских активов в целом, выходят из наименее рискованных, по их мнению, бумаг. Высокая долговая нагрузка «Мечела» уже давно вызывает опасения у инвесторов: напомним, что в третьем квартале 2020 года показатель отношения чистого долга компании к EBITDA вырос с семи до 8,3 раз. Мы снизили целевую цену по этим бумагам до 73 руб., рекомендацию «держать» пока сохраняем.

На текущей неделе индекс РТС может торговаться в коридоре 1410-1460 пунктов, а индекс МосБиржи — в пределах 3400-3450 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»